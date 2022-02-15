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Arı hastalıklarına teşhis konuluyor - Son Dakika

Arı hastalıklarına teşhis konuluyor

15.02.2022 14:37

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan "Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı" kente ve çevre illere hizmet veriyor.

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan "Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı" kente ve çevre illere hizmet veriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kentte geçen yıl kurulan laboratuvarda bal arılarının hastalıkları tespit ediliyor, verim kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Erol, laboratuvarın bir yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat alarak faaliyete başladığını anımsattı.

Erol, laboratuvarın bal arısı hastalıklarını tespit edip hastalık kaynaklı verim kaybının önlenmesi ve verimin artırılmasına yönelik hizmet sunduğunu belirtti.

Laboratuvarda bugüne kadar arıcılık faaliyeti yapan 180 işletmeden arı numunesi alınarak incelendiğini aktaran Erol, "Aldığımız numuneleri arı hastalığı açısından özellikle bakteriyel, paraziter ve viral patojenler yönünden inceledik. Hastalıklardan korunmanın yolları hakkında işletme sahiplerine bilgi verdik. Böylece arıcılarımızın daha fazla maddi gelir kazanmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 8 milyon 179 bin 85 aktif kovan bulunuyor

TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 82 bin 862 arıcılık işletmesinde 8 milyon 179 bin 85 aktif kovan bulunduğuna değinen Erol, şunları kaydetti:

"Sivas ülkemizin önemli arıcılık merkezlerinden birisidir. Arıcılığın Sivas'ta yapılmasının en önemli nedenlerinden birisi çok fazla endemik bitkiye sahip olmasıdır. Bu endemik bitki türleri sayesinde Sivas'ta üretilen bal, çok kaliteli ve sağlıklıdır. Ayrıca Sivas, Muğla'dan sonra Türkiye'nin ikinci en büyük arı potansiyeline sahip ilidir. Sivas'ta yaklaşık 3 bin 100 arı işletmemiz mevcuttur. Sivas'ta arıcılık potansiyeli çok yüksek ancak ilimizde arı hastalıklarını teşhis edecek bir laboratuvar yoktu. Bu da arıcıları zor duruma düşürüyordu. Üniversitemiz bünyesindeki laboratuvar sayesinde Sivas ve çevre illerden gelen arıcılar bize çok hızlı ve kolay ulaşabiliyor."

Erol, laboratuvarın kurulmasında başta Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Arı hastalıklarına teşhis konuluyor
Arı hastalıklarına teşhis konuluyor
Arı hastalıklarına teşhis konuluyor
Arı hastalıklarına teşhis konuluyor
Arı hastalıklarına teşhis konuluyor
Arı hastalıklarına teşhis konuluyor
Arı hastalıklarına teşhis konuluyor
Arı hastalıklarına teşhis konuluyor
Arı hastalıklarına teşhis konuluyor
Arı hastalıklarına teşhis konuluyor
Arı hastalıklarına teşhis konuluyor

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner, Tarım, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arı hastalıklarına teşhis konuluyor - Son Dakika


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