Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde PRP yöntemiyle saç tedavisine başlandı - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde PRP yöntemiyle saç tedavisine başlandı

28.12.2020 11:01
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde PRP yöntemiyle saç tedavisine başlandı, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde Platelet Rich Plasma (PRP) yöntemiyle saç tedavi hizmeti verilmeye başlandığı bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde Platelet Rich Plasma (PRP) yöntemiyle saç tedavi hizmeti verilmeye başlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tosun, saç tedavisinde PRP yönteminin önemine dikkati çekti.

PRP saç tedavisinin, olumsuz koşulların oluşturmuş olduğu saç dökülmesi, yağlanma, kepeklenme gibi problemleri, kişinin kendi kanında mevcut olan onarıcı maddelerin saçlı bölgeye transfer edilmesiyle yok etme esasına dayandığını belirten Tosun, "Hastalara önerimiz mutlaka doktor kontrolü olan yerlerde tedavilerini yaptırsınlar. Farklı alanlara yönelmesinler." ifadesini kullandı.

Tosun, stres, genetik nedenler, vitamin eksiklikleri ve enfeksiyon hastalıklarının saç dökülmesinde etkili olduğunu vurguladı.

Hastanede PRP tedavisi gören Ümit Resul Atalay ise tedavi olmaya başladıktan sonra saçlarında dökülmenin durduğunu hatta yeni kökler çıkmaya başladığını kaydetti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, deri ve zührevi hastalıklar, Araştırma Hastanesi, Dermatoloji bölümü, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde PRP yöntemiyle saç tedavisine başlandı - Son Dakika


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