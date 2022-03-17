Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile TSYD iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile TSYD iş birliği protokolü imzaladı

17.03.2022 15:40
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile TSYD iş birliği protokolü imzaladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İletişim Fakültesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İletişim Fakültesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi'nde gerçekleşen imza törenine Rektör Vekili ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal Kılıç, TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Demirbağ, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz katıldı.

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Kılıç, "İmzaladığımız protokolle kurumlarımız arasındaki iş birliğine katkı sağlamış olacağız. Fakültemizde öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmaya sinema salonu, televizyon stüdyosu, radyo gibi güzel imkanlar var. Bunları etkin olarak öğrencilerimize kullandırıyoruz. Öğrencilerimiz buralarda aldıkları teorik eğitimi sahada uygulayacağı güzel bir alanı da sizlerle oluşturacağız. İmzalanan protokol ile bazı ders konuklarını planlama, konferans, söyleşi, atölye ve yayın çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Çağlayan da meslek sevgisini ön planda tutmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarda yer alacaklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile TSYD iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika


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