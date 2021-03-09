Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Ziraat Odası arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Ziraat Odası Başkanlığı arasında işbirliği protokolü yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, imza törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Eleroğlu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Bölümü öğretim üyesi, Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Demirbaş katıldı.

Törende konuşan Yıldız, son yıllarda özellikle salgınla birlikte tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Üniversite bünyesinde kurulan toprak analizi ve su analizleri laboratuvarlarının çiftçilere her türlü desteği verebilecek durumda olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin bu analizleri başka yere götürmelerine gerek yok, bu analizleri çok rahatlıkla yapabilecek durumdayız. Böyle bir protokol imzalayarak çiftçimize de destek olacağız. Gübre ile ilgili de çalışmalarımız var, inşallah onunla ilgili de bir protokol imzalarız. Kimyasal gübrelerle ilgili bir pahalanma meselesi vardı. Şu an bizim solucan gübresiyle ilgili yıllık 100 ton üretim yapabilecek durumdayız. Özellikle çiftçilerimizin bu gübreden de faydalanmasını istiyoruz. Çünkü bu gübre doğal bir gübre. Son yıllarda yine doğal ürünler yetiştirilmesi noktasında meyve-sebzede çalışmalar yapılıyor. Bu yüzden böyle bir tesisimiz de hizmete girdi. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise Sivas'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu aktardı.

Kentteki toprak tahlili laboratuvarı açığını Cumhuriyet Üniversitesinin kapattığını belirten Çetindağ, "Çiftçilerimizi artık buraya yönlendirilerek burada emin oldukları bir şekilde toprak tahlillerini laboratuvarlarda yaptırabilecekler. En kısa zamanda çiftçimizin üretiminin kalitesi de artacaktır." ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında çiftçiler tarafından üniversiteye getirilen toprak ve sulama suları tahlil edilecek, tahlil sonrasında ürüne göre reçete hazırlanacak ve örnek alma eğitimi verilecek.