Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendi

12.05.2022 15:44

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendiSİVAS Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarıştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendi

SİVAS Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarıştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen yarışmaya 25 üniversiteden 100 takımda 150 öğrenci katıldı. Kurayla belirlenen yarışmada öğrenciler, 2 kategoride yarıştılar. 'Anadolu'nun mirası soframda' mottosuyla gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler zamana karşı yarışarak hünerlerini sergiledi. Alanında duayen şeflerin jürilik yaptığı yarışmada yarışmacılar 9 açıdan değerlendirildi. Yarışmacılar temsil ettikleri şehirlerin unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleriyle jüri karşısına çıktılar.

" Ordu'nun bütün lezzetlerini bir mantı içerisinde"

Yarışmacılardan Meltem Uyan, "Melonya ve kişnişle birlikte hazırladığımız soman iç harcıyla birlikte Gürcü mantısı şeklini verdiğimiz balık mantısı yapıyoruz. Şuan çok profesyonel çalıştığımızı düşünüyorum, her şey çok güzel devam ediyor, her şey tam zamanında yetişecek. Rakiplerime de başarılar diliyorum. Birinci olacağımı düşünüyorum. Bu yemek çok iddialı ve tam gelenekselliği konuşturduğumuz bir yemek olduğunu düşünüyorum. Ordu'nun bütün lezzetlerini bir mantı içerisinde topladığımızı düşünüyorum. Unutulmaya yüz tutmuş otları Gürcü mantısı şeklinde birlikte servis ediyoruz" dedi.

"Bu yarışmada en önemli husus kültürel mirası yaşatmak"

Yarışma hakkında bilgiler veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç Bu yarışma ulvi bir amaç taşıyor, diğer yarışmalardan ayıran üç temel unsuru içerisinde barındırıyor. Bu yarışmada en önemli husus kültürel mirası yaşatmak üzerine bir planlama yapılmıştır. Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş çok sayıda eser var. Biz bu eserleri bir yarışma öncülüğünde taşımak istiyoruz. Bu amaçla bir seyahate çıktık, bu seyahatte bize yol arkadaşlığı yapan 25 üniversite bulunmakta. 2 ana kategoride yapılmakta ve yaklaşık olarak 150 yarışmacı gelmiş durumda, 100 takım gelmiş durumda. Yörelerine ait unutulmaya yüz tutmuş eserleri bu mutfaklarda sergileyeceklerdir. Bu yarışmaya ev sahipliği yapmak için 3 senedir hazırlanıyoruz. Mutfaklarımızla, salonlarımızla, müzemizle, jüri odamızla, burayı yapacak organizasyon ekibimizle, şeflerle bu yarışmaya hazırladık" diye konuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendi - Son Dakika
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