Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 5 bin dosya dijital ortama aktarılıyor - Son Dakika
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 5 bin dosya dijital ortama aktarılıyor

02.06.2022 14:39
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 5 bin dosya dijital ortama aktarılıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) rektörlük arşivindeki 5 bin dosyayı dijital ortama aktarmak için çalışma başlattı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) rektörlük arşivindeki 5 bin dosyayı dijital ortama aktarmak için çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen dijital arşivleme sorumlusu Özdemir Yalçın, çalışmanın üniversitenin kuruluş yılından günümüze kadar olan süreçteki belgeleri içerdiğini belirtti.

Çalışmanın 1 Nisan'da başladığını aktaran Yalçın, "Rektörlük arşivini dijitalleştirme çalışması yürütüyoruz. Rektörümüz ve yönetimimiz bu çalışmaya önem veriyor. Şu ana kadar 989 klasör yani 153 bin 589 sayfa evrakı taradık." ifadelerini kullandı.

Belgelerin eski olmasının zaman zaman çalışmaları yavaşlattığını vurgulayan Yalçın, "Büyük bir özveriyle çalışıyoruz, yaklaşık 5 bin dosyayı dijital ortama aktaracağız. Çalışma uzun bir süreci kapsamasına rağmen en kısa sürede çalışmayı nihayete erdireceğimize inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Çalışmada dijital arşivlemenin standartları olan evrak ayrıştırma, evrak tarama, görüntü iyileştirme, kalite kontrol ve aktarma gibi adımlar da uygulanıyor.

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Kaynak: AA

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