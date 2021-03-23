Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması

23.03.2021 11:36
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması, System.String[]

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) hizmete açılan İbn-i Sina Sentez Araştırma Laboratuvarı'nda, bor temelli kanser ilacı araştırmaları yapılacak.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) hizmete açılan İbn-i Sina Sentez Araştırma Laboratuvarı'nda, bor temelli kanser ilacı araştırmaları yapılacak.

SCÜ bünyesinde, 2018 yılında oluşturulan Kanser Araştırma Grubu'nun çalışmalarını daha iyi şartlarda sürdürmesi amacıyla 'İbn-i Sina Sentez Araştırma Laboratuvarı', Mühendislik Fakültesi'nde açıldı. Laboratuvarın açılışına Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Aslan, laboratuvar sorumluları Doç. Dr. Neşe Keklikçioğlu Çakmak, Doç. Dr. Koray Sayın ve akademisyenler katıldı.

Açılışın ardından laboratuvarda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Yıldız, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili laboratuvardan sorumlu akademisyenlerden bilgi aldı. Rektör Yıldız "2018 yılında Prof. Dr. Hilmi Ataseven'in başkanlığında kanseri tüm yönleri ile ele alarak önleme, tarama, erken tanı ve tedavi ile ilgili tıbbi ve sosyal çözüm önerileri geliştirmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde interdisipliner ve multidisipliner Kanser Araştırma Grubu oluşturmuştuk. Ayrıca çalışmalar kapsamında kanser tedavilerini kolaylaştıran yapay zeka yazılımı da geliştirmiştik. Bugün bu çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Kanser Araştırma Grubu'nun altyapısını güçlendirmiş olduk" dedi.

Laboratuvarda yapılması hedeflenen projelere ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, "Laboratuvarda kansere yönelik ilaç adaylarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Laboratuvar her türlü ilacın sentezlenebileceği gerekli ekipman ve koşullarına sahiptir. Laboratuvarda sadece kansere yönelik değil talep gelmesi halinde diğer hedeflere yönelik araştırmalar da yapılabilmektedir. Özellikle 2021 ve 2022 yıllarında, ülkemizde bol miktarda bulunan bor temelli ilaç araştırmalarının da yapılması hedeflenmektedir" diye konuştu.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İbn-i Sina, Rektör, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, bor temelli kanser ilacı araştırması - Son Dakika


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