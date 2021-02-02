Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde çevrim içi söyleşi programları devam ediyor - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Bölümü okul öncesi eğitimi yüksek lisans öğrencileriyle "Erken okuryazarlık ve gelişimi" konulu çevrim içi söyleşi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü SCÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hamdi Karakaş'ın yaptığı söyleyişe davetli konuşmacı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yahya Han Erbaş katıldı.

Söyleşide söz alan Karakaş, erken çocukluk döneminde gelişen okuryazarlık becerilerinin yetişkinlik dönemine yansıdığına dikkati çekti.

Karakaş, "Erken yaştan itibaren ailede başlayacak ve okul öncesi dönemle devam edecek okuma ve yazma becerilerine karşı ilgi, tutum ve motivasyonun artması önemli görülmekte ve bu dönem okuryazarlık etkinlikleri ömür boyu öğrenme faaliyetleriyle ilişkilendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Okul öncesi dönemde zengin uyarıcılarla donatılmış okuryazarlık çevresinde büyüyen çocukların, ileriki yaşlarda akranlarına oranla daha avantajlı duruma geldiğini aktaran Erbaş ise şunları kaydetti:

"Bu durum, erken okuryazarlık sürecinden geleneksel okuryazarlık sürecine başarıyla geçiş yapma fırsatı tanır. Erken okuryazarlık sürecinde sözcük bilgisi, sesbilgisel farkındalığı, yazı farkındalığı, harf bilgisi ve dinlediğini anlama becerileri esas alınarak etkinlikler düzenlenmesi gerekir. Bu beceriler arasında, çocuklara kitabın ne olduğunu bilmesi, kitabın ön ve arka kapağını anlaması, kitabın sayfalarını önden arkaya doğru çevirmesi, resimlerden öyküyü okuması, öyküde geçen olayları sıralayabilmesi, resimlemeler ve başlık üzerine öykünün içeriği hakkında tahminde bulunması, bazı harflerin isimlerini söyleyebilmesi, sağdan sola ya da soldan sağa yazma deneyimleri yapabilmesi gibi etkinlikler sıralanabilir."