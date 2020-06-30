Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan, İSNAD Atıf Sistemi açıklaması - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan, İSNAD Atıf Sistemi açıklaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan, İSNAD Atıf Sistemi açıklaması Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan, İSNAD Atıf Sistemi açıklaması

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SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, sosyal bilimler alanında hedef çalışmalardan biri olan Türkiye'nin yerli ve milli ilk atıf sistemi İSNAD Atıf Sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "İSNAD Atıf Sisteminin 376 sosyal bilim dergisi, 63 bin makale taraması var. Birçok üniversitemiz ve enstitümüz İSNAD Atıf Sistemini kullanıyor. Yapmak istediğimiz şeylerden biri de Atıf Sistemini İslam Dünyasında ve Türk Dünyasında da kullandırmak" dedi.

Rektör Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin bu sene 46'ncı yılını kutladığını ve köklü bir üniversite olduğunu söyleyerek, "Göreve geldiğimizde hedeflerimizden birisi şuydu: Sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri alanlarında öne çıkacak çalışmalar yapmak. 2017 yılında Dini İlimler Araştırma Merkezini kurduk. İlahiyat Fakültesinde faaliyete başladık. Bunlardan bir tanesi İSNAD Atıf Sistemi. İSNAD Atıf Sistemi yerli ve milli ilk atıf sistemi. Daha önceden biz makalelerimiz de, kitaplarımızda farklı atıf sistemleri kullanıyorduk ve bu atıf sistemleri bize ait olmayan atıf sistemleriydi" diye konuştu.

"Türkiye'de bu çalışmayı ilk biz gerçekleştirdik"

Rektör Prof. Dr. Yıldız, şuan İSNAD Atıf Sisteminin 376 sosyal bilim dergisi, 63 bin makale taraması olduğunu diyerek, "Birçok üniversitemiz ve enstitümüz İSNAD Atıf Sistemini kullanıyor. Yapmak istediğimiz şeylerden biri de Atıf Sistemini İslam Dünyasında ve Türk Dünyasında da kullandırmak. Buna yönelik çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'de böyle bir çalışmayı ilk biz gerçekleştirdik. Bu da Üniversitemiz ve fakültemiz adına önemli bir gelişme. İSNAD Atıf Sisteminin birinci baskısını daha önceden yapmıştık. Sonra ikinci baskısını yaptık. Bu ikinci baskıyı da bütün ilahiyat fakültelerine ve hocalarımıza gönderiyoruz. İlahiyat Fakültesi Dergimizde de bu sistem kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce kullanılan atıf sistemlerinin batı kaynaklı olduğunu vurgulayan Rektör Yıldız, "Daha önceden kullandığımız Chicago Atıf Sistemi vardı. Bir dipnot gösteriminde, bir de metnin içinde kullandığımız vardı. Ülkemiz bunlara para veriyor. Yapmış olduğumuz atıf sisteminde ortak kurallar belirledik. Tüm İslam Dünyasında ve Türk Dünyasında kullanılabilecek sisteme geçtik. Çünkü Batı kaynaklı atıf sistemlerinde bazı şeyleri yapamıyorduk. Bundan sonra İslami araştırmalarda olduğu gibi sosyal bilimlerin diğer alanlarında da çok rahat kullanabiliyoruz ve ücretsiz. Böylece ülkemizin kaynaklarını da dışarıya göndermiyoruz" şeklinde konuştu.

Yabancı sistemlere ihtiyaç kalmayacak

Rektör Prof. Dr. Yıldız, İSNAD atıf sistemi yaygınlaştıkça yabancı atıf sistemlerine ihtiyaç duyulmayacağına değinerek, "İlahiyat Fakültesi Dergimiz şu anda dünyaca taranan indekslerde Türkiye'nin birinci ilahiyat fakültesi dergisi konumunda. Çok sayıda makale alıyoruz. Hocalarımız bizim fakülte dergimizde makalelerini yayımlatmak için gönderiyorlar. Haziran ve Ocak ayı olmak üzere senede 2 kere çıkarıyoruz. Bu tarihlere de dikkat ediyoruz. İSNAD Atıf Sistemi yaygınlaştıkça yabancı atıf sistemlerine ihtiyaç duymayacağız. DİMER'in başındaki arkadaşlarımıza, Sami Şahin'e, İlahiyat Fakültesi Dekanımız Yusuf Doğan'a teşekkür ediyorum. Şu anda başka bir üniversitede olan, bu çalışmaları başlatan Abdullah Demir'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan, İSNAD Atıf Sistemi açıklaması - Son Dakika

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