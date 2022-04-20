Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız öğrencilerle söyleşide buluştu - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kadı Burhaneddin Erkek Yurdu'nda "Benim Yurdum, Benim Üniversitem" konulu söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söyleşide konuşan Yıldız, üniversitede 45 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Cumhuriyet Üniversitesinde 80 ayrı ülkeden 2 bin 500 öğrencinin de bulunduğunu aktaran Yıldız, "Misafir öğrencilerimizin artmasını istiyoruz. Bu yıl 2 binin üzerinde bir kontenjan ayırdık onlar için. Toplam öğrencilerimizin yüzde 10'unun misafir öğrencilerden oluşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin mezun olmadan deneyim kazanmalarını hedefleyen sistemler üzerinde çalıştıklarını belirten Yıldız, "7+1 ve 3+1 sistemlerini getirmeye çalışıyoruz. 7+1, dört yıllık fakültelerde okuyan öğrencilerin son sınıfta 1 dönemi tamamen iş yerinde geçirmesine deniliyor. Bu sistem bir işyerinde 14 hafta boyunca çalışmayı ve ders notunu iş yerinden almayı içeriyor. Bunu önümüzdeki yıl bütün fakülte ve yüksekokullarımızda hayata geçirmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tunç ise öğrencilere daha iyi şartlarda konaklama imkanı sağlamak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızı gezerek öğrencilerimizin hal hatırlarını soruyoruz, sorunlarını dinliyoruz. Çözmemiz gereken problemler varsa onu yerinde çözmeye gayret ediyoruz. Hep öğrencilerimizin içinde olmaya gayret ettik. Bu sezon da ilkini kız yurtlarımızda gerçekleştirdiğimiz toplantımızı genç ofiste yaptık. Mayıs ayı içerisinde de uygun olursak yine hocamla bir buluşma yapmak isteriz."