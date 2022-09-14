Azerbaycanlı şehidin ailesi Rektör Yıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Azerbaycanlı şehidin ailesi Rektör Yıldız'ı ziyaret etti

14.09.2022 16:04
Azerbaycanlı şehidin ailesi Rektör Yıldız'ı ziyaret etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Azerbaycanlı Şehit Binbaşı İlkin Ahadzade'nin ailesini makamında ağırladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Azerbaycanlı Şehit Binbaşı İlkin Ahadzade'nin ailesini makamında ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ'nün ev sahipliğinde, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ile Azerbaycan Devlet Sosyal Güvenlik Fonu birlikteliğinde başlatılan, toplamda 44 ailenin yer aldığı "Kardeş Aile Projesi" kapsamında Ahadzade'nin ailesi Sivas'a geldi.

Azerbaycanlı şehit ailesi ile Sivas'taki "Kardeş Ailesi" Şehit Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Pürlü'nün anne ve babası, Rektör Yıldız'a ziyarette bulundu.

Yıldız, ziyarette, şunları kaydetti.

"Bundan iki yıl önce Karabağ Takımı Sivas'a geldiğinde TÜİB Başkanımızla birlikteydik. Orada neler yapacağımıza dair konuşurken bazı fikirler geliştirdik. O sırada Karabağ Savaşı devam ediyordu. Bizler Karabağ Savaşı'nda şehit ve gazi olanların çocuklarını Türkiye'de okuturuz dedik. Kısa sürede yaptığımız bir protokolle iki yıldır öğrencilerimiz üniversitemizde okuyorlar. Yine bu yıl Azerbaycan'a gittiğimizde şehit ailemizi ziyaret ettik. Ziyaretimizde, ailemizi Türkiye'ye davet edelim, Sivas'ı gezdirelim ve Türkiye'den bir aileyle onları kardeş yapalım demiştik. Bu sebeple ailemiz geldi ve bizi çok mutlu ettiler. Sivas'tan da bir şehit ailemiz burada. Toplamda 44 ailemizi Sivas'ımızda ağırlıyoruz. Karabağ Savaşı sonrası da yakınlığımız devam edecek."

Şehit Ahadzade'nin ailesi, başta Rektör Yıldız olmak üzere Sivas'a gelip ağırlanmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şehit Pürlü'nün anne ve babası da Rektör Yıldız'a teşekkür ederek, Azerbaycanlı şehit ailesiyle tanışmış olmaktan duydukları mutluluğu aktardı.

Rektör Yıldız, ailelere hediye takdiminde bulundu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Rektör, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı şehidin ailesi Rektör Yıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika

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