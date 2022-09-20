Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çiftçilere yerli tohumluk buğday dağıttı - Son Dakika
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çiftçilere yerli tohumluk buğday dağıttı

20.09.2022 16:59

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) tarafından çiftçilere yerli tohumluk buğday dağıtımı yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) tarafından çiftçilere yerli tohumluk buğday dağıtımı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi serasında düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Merkez tarafından 16 dekar alanda üretilen yerli zeron buğdayının dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Söz konusu tohumu ekmeyi düşünen 20 çiftçi seçtiklerini ve her birine 5 dekar alana ekilmek üzere 100'er kilogram elenmiş ve ilaçlanmış zeron buğdayı dağıttıklarını aktaran Yıldız, "Sivas Organik Tarım AŞ tarafından üretilen gübreyi bu yıl seralarımızda kullandık. Domates, kabak, patates, patlıcan, yeşil biber, kapya biber, buğday ve bamya üretiminde verimimizi üst sıralara taşıdık." ifadesini kullandı.

Daha sonra çiftçilere tohumluk buğday dağıtıldı, katılımcılar üniversite seralarını gezdi.

Törene Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş, serada görevli akademik ve idari personel ile çiftçiler katıldı.

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Kaynak: AA

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