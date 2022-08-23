SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başladı - Son Dakika
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SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başladı

23.08.2022 17:20
SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu eğitim-öğretim yılında ilk defa Türk Müziği Bölümü'ne öğrenci alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Göktürk Erdoğan, konservatuvarın Türk Müziği Bölümü'ne bu yıl 20 öğrenci alacağını belirtti.

Konservatuvarın 2010 yılında kurulduğunu ve 2022 yılında da aktif hale geldiğini aktaran Erdoğan, "İlk öğrencilerimizi bu yıl alacağız. 3 gün sürecek olan sınavlar, 24 Ağustos'ta bitecektir. Farklı illerden toplam 190'a yakın başvuru var. Biz 190 başvuru arasından 20 öğrenciyi seçmek için sınav sürecini başlattık. Hem şehrimize hem de üniversitemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başladı - Son Dakika
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