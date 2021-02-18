Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosundan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara tepki - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosundan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara tepki

18.02.2021 12:03
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosundan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara tepki, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasının ardından yapılan protestoların maksadını aştığını bildirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasının ardından yapılan protestoların maksadını aştığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerin, bilim üretilen ve aktarılan, aynı zamanda farklı fikirlerin barındığı ve tartışıldığı kurumlar olduğu belirtildi.

Geçmişte olduğu gibi bugün de üniversiteler ve öğrenciler üzerinden ülkeye yönelik hain ve kirli emeller gerçekleştirmek isteyenlerin bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesinde rektör atamasına karşı çıkma bahanesiyle başlatılan olayların zamanla milletimizin inançlarına hakarete, devletimizin birliğine ve devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelik eylemlere dönüştüğü açıkça görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Protestolarda ülkenin sinir uçlarına dokunacak şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında rezillikler yaşandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kabe-i Muazzama'ya karşı gösterilen saygısızlıklar, polisimize ve devletimize yapılan hakaretler, sözde demokratik protestoların asıl amacının rektör ataması olmadığını göstermektedir. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi dışından ve terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin olaylara sızma ve kışkırtma girişimlerinin tespit edilmiş olması ve bu eylemlere yurt dışından yapılan destek mesajlarının iyi niyetle açıklanması mümkün değildir. Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör ataması da daha önceki rektör atamaları gibi anayasamız doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesinin çıkardığı kanunların Cumhurbaşkanımıza verdiği yetkiler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Elbette bu atamadan dolayı kimi çevrelerin duyduğu rahatsızlıklar, demokratik bir şekilde protesto edilebilir."

Söz konusu protestoların maksadını aştığına dikkat çekilen açıklamada, "Tıpkı Gezi kalkışmasında olduğu gibi terör örgütleriyle iltisaklı gruplar tarafından ülkemizin huzur ve barış ortamını bozmaya yönelik bir hal almıştır. Devletimizin Boğaziçi Üniversitesinde terör odaklarının kışkırtmasıyla meydana gelen olaylarla ilgili hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara bizzat kendi kirli geçmişlerine bakmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkışmak hiçbir ülkenin haddi değildir." değerlendirmesi yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kamu düzenini ve huzurunu bozmaya yönelik gerçekleşen bütün eylemleri reddettiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"En değerli varlığımız olan öğrencilerimizi kullanarak bir kaos ortamı oluşturmak isteyenlerin kirli emellerine asla ulaşamayacağını belirtmek istiyoruz. Karanlık niyetlerle çıkarılmaya çalışılan bu olaylara karşılık devletimizin ve milletimizin yanında Türkiye'nin hedeflerine ulaşması noktasında kararlılıkla yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosundan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara tepki - Son Dakika


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