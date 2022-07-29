ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SOLUCAN GÜBRESİ İLE ORGANİK TARIM EĞİTİMİ

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü tarafından 40 dönümlük araziye kurulan sera ve üretim sahasında öğrencilere solucan gübresi kullanılarak organik tarım eğitimi veriliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım ve Tıbbi Aromatik Programı kapsamında 2019 yılında Hasbahçe Göleti yanında bulunan 40 dönümlük araziye sera ve üretim sahası kuruldu. Bölüm öğrencilerinin uygulamalı ders görmesini sağlama amacıyla mezun aşamasında olanlar burada görevlendirildi. Bölüm öğrencileri bitkileri kendi elleriyle dikerek, bakımlarını yapıyor. Üniversite bünyesinde üretilen solucan gübresi kullanılan alanda öğrenciler patlıcan, domates, kıl biber, bezelye, karpuz, kavun, çilek, kabak, mor patates, yer fıstığı, arpa, buğday gibi bir çok sebze ve meyveyi organik olarak üreterek, üniversitenin bütçesine katkı sağlıyor.

'HİÇBİR ŞEKİLDE KİMYASAL KULLANMIYORUZ'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, Öğrencilerimiz hem tarla hem de bahçe tarımı ve seracılığı aynı ortamda görebiliyor. Bu alan için bir de laboratuvar ortamımız var. Burada da yine bitki analizleri ve toprak tahlil analizleri yapılıyor. Öğrencilerimiz tohumdan meyveye kadar tüm üretim modellerini görüyorlar. Bu ürünleri yetiştirmekte bir avantajımız var. Sadece üniversitemizin ürettiği solucan gübresini kullanıp hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş siyez buğdayı, patates çeşitleri gibi spesifik tohumları da burada deniyoruz. Sivas'ta yetişmez denilen yer fıstığı, kavun ve karpuz gibi ürünleri de bir arada yetiştiriyoruz. Yaklaşık 17 çeşit sebze ve 7 çeşitte tarla mahsulü var. Özellikle farklı çeşitteki bitkileri bir arada yetiştirmemize solucan gübresinin katkısı var. Bunun yanında sera ortamı çok etkiliyor. Seraların kullanıldığı üretim modellerinde hemen hemen her ürünü yetiştirebilirsiniz dedi.

'ORGANİK TARIMIN DAHA VERİMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Serada eğitim gören öğrencilerden Melek Nur Yıldırım (21), Burada genel olarak uygulamalı dersler görüyoruz ve bunun bize büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Gün içerisinde ekimden dikime ve hastalıklara kadar her şeyi görüyoruz. Domates, patlıcan, biber, salatalık, çilek, kabak, kavun, karpuz ve fasulye gibi çoğu meyve ve sebzeyi yetiştiriyoruz. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü iş bulma garantisi olan, ölmeyecek bir mesleğimiz olduğunu düşünüyorum. Tercih yapacak arkadaşlarımıza bu bölümü gönül rahatlığıyla tercih etmelerini öneriyorum diye konuştu.

Mustafa Balyemez (25) ise, Üniversitemiz ürettiği solucan gübresiyle kimyasal kullanmadan daha verimli olarak tarım yapılabildiği gördük. Farklı bitkileri bir arada yetiştiriyoruz. Birkaç çeşit meyvemiz ve meyve ağaçlarımız var. Koyulhisar domatesi, sırık domatesi, çeri domatesi, köy biberi ve kıl biber gibi ürünleri yetiştiriyoruz. Burada kimyasal kullanamadan üretim yapmanın, organik tarımın daha verimli olduğunu gördüm ifadelerini kullandı.