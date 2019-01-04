Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesinde Kış Güzelliği

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kış güzelliğiSİVAS'ta yaklaşık 60 bin öğrencinin eğitim gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi geniş alanı hem de yeşil örtüsü ile dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kış güzelliği



SİVAS'ta yaklaşık 60 bin öğrencinin eğitim gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi geniş alanı hem de yeşil örtüsü ile dikkat çekiyor. Çam ormanının dibinde kurulan yerleşke, kışın karla birlikte farklı bir güzelliğe bürünüyor.



Sivas'ta eğitim veren Cumhuriyet Üniversitesi, yaklaşık 11 bin dönümlük alanı ile Türkiye'nin en geniş yerleşkelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kardeşler Tepesi'ndeki çam ormanının kenarında kurulu yerleşke, yeşil alanlarının çokluğu ile de öğrencilere nefes alabilecekleri sağlıklı bir ortam sunuyor. Son 2 yılda 160 bin yeni ağacın dikildiği Cumhuriyet Üniversitesi, 719 üniversitenin sıralandığı GreenMetric 2018 yılı üniversiteler değerlendirmesinde Dünyada 584, Türkiye'de ise 23'üncü basamakta yer buldu. Cumhuriyet Üniversitesi GreenMetric Platformuna üye olmak için de resmi başvuruda bulundu. Kentle özdeşleyen kış mevsiminde üniversite yerleşkesi doğa manzarasıyla da büyülüyor. Yerleşke içerisindeki çam ağaçlarının üzerine kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşuyor.



'YEMYEŞİL BİR ÜNİVERSİTE'



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız alan olarak Türkiye'deki bir çok yerleşkeden daha büyük olduklarını belirterek, Bu yerleşke içerisinde yeşillikler elbette var. Göreve geldiğimizden itibaren her yıl öğrenci ve personel sayısı kadar fidan dikmeyi düşünüyorduk. 2016 yılında başladık ve 2017 ile 2018 yılında da devam ettik. 2017 yılında 100 bin civarında fidan diktik. 2018 yılında ise 60 binin üzerinde fidan diktik. Buna ilçelerimiz dahil değil. İlçelerimizde de fidan dikme çalışmalarımız devam ediyor. Biz istiyoruz ki yem yeşil bir üniversite olsun, düzenli bir üniversite olsun. Bu genellikle kış mevsiminde daha çok ön plana çıkıyor. Yeni yaptırmış olduğumuz yolların kenarlarına da süs erikleri diktirdik. Bahar döneminde de onlar ön plana çıkarak güzel bir kampüse kavuşuyoruz. Yeşil çevre bakımından GreenMetric'e müracaat ettik. İlk kez müracaatımız oldu. Daha önceden üye değildik. Türkiye üniversiteleri içerisinde yeşil çevre açısından 23'üncü sıradayız. Gelecek senelerde bu sıralama daha da aşağılara inecek. Bu açıdan da seviniyoruz dedi.



ÖĞRENCİLER MEMNUN



Üniversitedeki yeşil alanların fazlalığı, eğitim gören öğrencilerin de memnuniyetini kazanıyor. Yerleşkeden çok memnun olduklarını belirten öğrenciler, kışın kar örtüsünün de üniversiteye ayrık bir güzellik kattığını dile getirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4'üncü sınıf öğrencisi Nedime Nur Bayraktar, yerleşkede kent merkezine göre daha fazla yeşil alan olduğunu belirterek, Sivas'ta meydana çıktığımızda çok fazla tarihi ve taş binalar var. Üniversiteye geldiğimizde daha fazla yeşil ortamda arkadaşlarımızla vakit geçirme imkanımız oluyor. Özellikle bahar aylarında her yer yemyeşil ve cıvıl cıvıl oluyor. Kış aylarında ise kar yağınca güzel oluyor diye konuştu. Öğrencilerden Raziye Polat ise, üniversitede ki yeşil alanı yeterli bulduğunu belirterek, kış mevsiminde oluşan manzarayı da çok sevdiğini söyledi.



GREENMETRİC NEDİR



Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric Platformu, 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kuruldu. GreenMetric sıralaması, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirerek dünya çapında karşılaştırıyor. GreenMetric, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

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