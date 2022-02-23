Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde akademik kurul toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde akademik kurul toplantısı

23.02.2022 13:53
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde akademik kurul toplantısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesinin akademik kurul toplantısı yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesinin akademik kurul toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, fakülte yönetimi ve akademisyenler katıldı.

Yıldız ve beraberindekiler toplantı öncesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Konferans salonunun hayırlı olmasını dileyen Yıldız, "Mecburi dersler dışında eğitim yüz yüze olacak. Turizm Fakültesinde 6+2 eğitim modeli başarılı bir şekilde devam ediyor. Fakültemizin yaptığı çalışmalarla üniversitemizin tanınırlığı artıyor. Öğrencilerimizi iyi yetiştirmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eğitimde devamlılığın esas olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kendi öğrencilerimizi yetiştirip geleceğe hazırlamamız önemli. Yüksek lisans ve doktora programları sayesinde de fakültemizin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Yıldız'ın konuşmasının ardından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç fakültenin çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.

YORUMLAR
500
Dağ çıkıntısı üzerindeki 'Canayer Kalesi' keşfedilmeyi bekliyor Dağ çıkıntısı üzerindeki 'Canayer Kalesi' keşfedilmeyi bekliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Hakan Koç, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde akademik kurul toplantısı - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:59:31. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde akademik kurul toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement