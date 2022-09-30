Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 82 ülkeden yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 82 ülkeden yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyor

30.09.2022 11:24

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) 82 ülkeden 3 bin 96 yabancı öğrenci eğitim görüyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) 82 ülkeden 3 bin 96 yabancı öğrenci eğitim görüyor.

Eğitim için SCÜ'yü tercih eden öğrenciler, ilk etapta sınava tabi tutuluyor. Sınavda başarı gösterenler, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (TÖMER) 8 aylık dil kursuna katılıyor. Yapılan sınavda başarı elde eden öğrenciler, fakültelerinde eğitimlerine devam ediyor.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde 2017 yılında üniversitede 24 yabancı öğrenci olduğunu söyledi.

Aradan geçen yıllarda bu sayının katlanarak 3 bin 96'ya ulaştığını anlatan Yıldız, "Kayıtlarımız devam ediyor. Vermiş olduğumuz kabul mektuplarıyla öğrenciler geliyor. Öğrencileri TÖMER'de Türkçe sınavından geçiriyoruz ve sınavı geçenler burada 8 aylık eğitime, sonrasında fakültelerinde eğitimlerine başlıyorlar." dedi.

Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından 82 ülkeden 3 bin 96 öğrencinin üniversitede eğitim gördüğünü ifade eden Yıldız, Suriyeli öğrencilerin ilk sırada yer aldığını, daha sonra Somali ve Sudan'ın geldiğini söyledi.

Yıldız, öğrencilere her türlü imkanı sunmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğrenciler geldikten sonra her türlü sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bütün imkanlardan yararlanıyorlar. Tüm öğrencilerimiz için uyum süreci yapıyoruz. Şehrimizi, üniversitemizi tanıtıyoruz, imkanları söylüyoruz. Misafir öğrencilerimiz için TÖMER'de okurlarken farklı etkinlikler yapıyoruz. Sivas'ın yemek kültürünü öğretiyoruz, ayrıca onların bize sundukları yemekler var. Bazı ülkelerden öğrenciler bir araya gelerek kendi yemeklerini yapıyorlar ve bizi de davet ediyorlar. Zaman zaman ilçelerimizi, merkezi gezdiriyoruz, Sivas'ı ve Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz."

"İmkanlar ve üniversite çok güzel"

Ürdün'den SCÜ'ye gelen Ahmed Aburram, TÖMER'de dil kursunu tamamladıktan sonra mühendislik fakültesinde eğitimine devam edeceğini söyledi.

Sivas'ın güzel bir şehir, Türk insanlarının ise çok misafirperver olduğunu belirten Aburram, "İmkanlar ve üniversite çok güzel." diye konuştu.

Afganistanlı Muhammed Harun Fazili de Türkçe hazırlık okuduğunu, sonrasında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitimine devam edeceğini aktardı.

Iraklı Umame Sabri ise ülkesinde hocasının tavsiyesi üzerine SCÜ'yü tercih ettiğini anlatarak, " Türkiye'yi çok seviyorum, Sivas sakin bir yer. Burada bize her türlü imkan sunuluyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Antarktika'da, bilimsel araştırma istasyonlarında çalışan kadınlara cinsel taciz! Bakanlık soruşturma başlattı Antarktika'da, bilimsel araştırma istasyonlarında çalışan kadınlara cinsel taciz! Bakanlık soruşturma başlattı Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor Tunceli'de cinsel taciz iddiasıyla bir zanlı tutuklandı Tunceli'de cinsel taciz iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Araştırma, Sivas, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 82 ülkeden yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:43 Denizli'de Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
16:13 Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi
16:06 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine 29 Ekim uyarısı: Kartlarını kişiselleştirmeyenler ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak
16:00 Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Rusya'ya AB ülkelerinden ortak tepki: Bu kararı asla tanımıyoruz
15:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kader mahkumlarına umut veren paylaşım: Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız
15:52 Sakatlığı sebebiyle Adana deplasmanına götürmeyen Icardi'ye Falcao benzetmesi! Sosyal medyada bu paylaşımlar gündem oldu
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
15:30 Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
15:23 Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 16:52:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 82 ülkeden yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement