Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yabancı uyruklu öğrencilere aşure ikram edildi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere aşure ikramında bulundu.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, muharrem ayı dolayısıyla TÖMER binasında düzenlenen aşure etkinliğine, merkez müdürü Prof. Dr. Hakan Yekbaş, müdür yardımcıları, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte yöresel kıyafetli uluslararası öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yekbaş, "TÖMER'de sadece Türkçe eğitimi vermiyoruz, uluslararası öğrencilerimize kültürümüzü de tanıtıyoruz. Muharrem ayı vesilesiyle aşure programı yaptık. Öğrencilerimiz aşureyi ilk defa gördüklerini söylediler. Buna benzer kültürümüzü tanıtıcı faaliyetlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.