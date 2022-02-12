Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden 48. yıla özel kayak turnuvası - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ) 48. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak turnuvası düzenlendi.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 30'u snowboard branşında olmak üzere 140 sporcunun katılımıyla turnuva yapıldı.

Yaşlarına göre kategoriye ayrılan sporcular, Alp disiplini, büyük slalom ve snowboard branşlarında kıyasıya yarıştı.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Ekinlikte meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi de yapıldı.

SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, AA muhabirine, üniversitenin 48. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin çok renkli geçtiğini belirterek "Bunlardan biri de Yıldız Dağı'nda düzenlemiş olduğumuz kayak turnuvası. Turnuvaya hem üniversitemizden hem de halktan yoğun katılım oldu." dedi.