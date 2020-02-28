Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden koronavirüs iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden koronavirüs iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden koronavirüs iddialarına yalanlama Açıklaması

7 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bazı bölümlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatıldığı ve acil servisin karantinaya alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden koronavirüs iddialarına yalanlama Açıklaması, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bazı bölümlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatıldığı ve acil servisin karantinaya alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsün dünya genelinde bir tehdit olarak artmaya devam ettiği, art niyetli bazı kişilerin de halkı tedirginliğe ve infiale sevk edecek asılsız haberlerle kamuoyunu meşgul ettiği belirtildi.

Sivas'ta da koronavirüse rastlanıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan bazı haberlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanemizde bazı bölümlerin virüs nedeniyle kapatıldığı, acil servisin karantinaya alındığı gibi aslı olmayan haberler kamuoyunu tedirgin edici boyutlara ulaşmıştır." ifadesine yer verildi.

Vatandaşlardan resmi makamların açıklamalarına itibar etmeleri istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz Hastanesinde koronavirüse ilişkin herhangi bir sağlık problemi yaşanmamış, hastanemiz rutin teşhis ve tedavi hizmetlerine devam etmektedir. Halkımızın sağlığını her şeyden üstün gören devletimizin ilgili kurumları vatandaşlarımızı korumak adına gerekli tedbirleri almış bulunmaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak bizler de yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Halkımızın endişeye kapılmaması, resmi makamlardan gelmedikçe hiçbir açıklamaya itibar etmemesi elzemdir."

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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