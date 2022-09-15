SCÜ'de 3. Uluslararası Kanser Günleri başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ) öncülüğünde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KANAM) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kanser Günleri başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonu'nda düzenlenen açılış programına, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, dekanlar, müdürler, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Yıldız, yaptığı konuşmada, "Üniversitelerimiz topluma eğitim hizmeti sunmanın yanında araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmekle de yükümlüdür. Yapılan bütün araştırmaların, tüm çalışmaların somutlaşması her yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük temennilerimizden çünkü sadece araştırma yapıp bunları öylece bırakmak yetmiyor. KANAM, üç yıldır güzel faaliyetlerde bulunuyor. Kanser türlerine yönelik tedaviler üzerine çalışıyorlar, inşallah bunların sonuçlarını alacağız. Bu yılki kongremizin temel konusu akciğer kanseri. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak tedavisinde gelişmeler olmasına rağmen, hala akciğer kanseri tedavisinde arzu edilen sonuçlara ulaşılamadı. Burada yürütülecek faaliyetlerin kanser tedavilerinde kullanılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Hilmi Ataseven de "Üniversitemizde çalışmalar vardı fakat arkadaşlarımızın bu toplu organizasyonu ile güzel örnekler oluştu. Bunun hocalarımız açısından yeni bir heyecan ortaya çıkardığını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Program konuşmaların ardından mini konser dinletisiyle devam etti.

Konserin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Epidemiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Ergör, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Kliniğinden Prof. Dr. Erdal Yekeler sunumlarını yaptı.

Program 17 Eylül'e kadar devam edecek.