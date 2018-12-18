Sivas Çürüyen Ahşap Telefon Direği Yola Devrildi

Çürüyen ahşap telefon direği yola devrildiSivas'ta zaman içerisinde çürüyen telefon direği yol ortasına devrildi.

Çürüyen ahşap telefon direği yola devrildi



Sivas'ta zaman içerisinde çürüyen telefon direği yol ortasına devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.



Olay, öğlen saatlerinde Yenidoğan Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. Türk Telekom'a ait üzerinde telefon ve internet kablolarının bulunduğu ahşap direk yağışların da etkisiyle çürüyerek yol ortasına devrildi. Olay sırasında sokakta kimse olmaması olası bir can kaybını önledi. Direğin bağlı olduğu kablolar yere sarktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, firma yetkililerine haber vererek direğin kaldırılması için çalışma başlattı.

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