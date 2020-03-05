Sivas'da buzağısını satan besici parasını TSK'ya bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'da buzağısını satan besici parasını TSK'ya bağışladı - Son Dakika

Sivas'da buzağısını satan besici parasını TSK'ya bağışladı

6 saat önce

Sivas'ta bir besici, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek için buzağısını satıp parasını Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışladı, Yozgat ve Kırşehir'de öğrenciler yurt binasının dış cephesinde odalarının ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Sivas'da buzağısını satan besici parasını TSK'ya bağışladı, System.String[]

Sivas'ta bir besici, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek için buzağısını satıp parasını Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışladı, Yozgat ve Kırşehir'de öğrenciler yurt binasının dış cephesinde odalarının ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Ütükyurdu köyünde besicilikle geçimini sağlayan 51 yaşındaki Mahmut Acar, satışa çıkarttığı bir yaşındaki buzağısından elde ettiği 2 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfının banka hesabına yatırdı.

Acar, AA muhabirine, "İdlib düşerse Hatay düşer. Suriye'de rejim askerleri İdlib'de Mehmetçiğimize 8 kilometre mesafeye kadar yaklaşınca iki gece gözüme uyku girmedi." dedi.

İmkanları ölçüsünde Mehmetçiğe katkı sağlamak istediğini dile getiren Acar, "Silahlı insansız hava aracımızı görünce gururlandım. Mehmetçiğimize nasıl yardım edebilirim dedim. Devletimiz profesyonel askerlik sistemine geçince askere gitmek istesem beni almazlar diye düşünerek, maddi destek sağlamak istedim. Buzağımı satarak bağış yaptım." ifadelerini kullandı.

Yozgat

Yozgat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe selam göndererek, yurt binasındaki odalarının ışıklarıyla "TSK" yazdı.


Çamlık Erkek Öğrenci Yurdunda yazı önünde Türk bayrağı açan öğrenciler, "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her Türk asker doğar", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Kırşehir

Kırşehir'de Bağbaşı Mahallesinde bulunan Saliha Sultan Kız Yurdu'ndaki öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesini protesto etmek ve bölgede devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla yurt binasının ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Öğrenciler bina önünde Türk bayrağı açarak Mehmetçik için dua etti.

Öğrencilerden Rabia Erdemir, AA muhabirine, Mehmetçiğe destek vermek için yurtlarında böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mehmetçiğin vatanları için mücadele ettiğini belirten Erdemir, "Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Şehitlerimize ve ailelerine dua ettik, mevlit okuduk." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin de kurumlarına bağlı hizmet veren öğrenci yurtlarının tamamında Suriye'de kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdiklerini söyledi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Yozgat, Sivas, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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