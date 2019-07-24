SİVAS DAĞDA AYAĞI KIRILDI, İMDADINA AMBULANS HELİKOPTER YETİŞTİ
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SİVAS'ın Zara ilçesinde gezinti için çıktığı dağda düşerek ayağını kıran Medet Öztürk(5), ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:44 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Zara ilçesinde gezinti için çıktığı dağda düşerek ayağını kıran Medet Öztürk(5), ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. İstanbul
'da yaşayan ve tatil için memleketi Zara ilçesi Keleşler mezrasına gelen Medet Öztürk, yakınlarıyla dağda gezintiye çıktı. Öztürk, gezinti sırasında düşerek sağ ayağını kırdı. Yakınlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Öztürk, mezraya inen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Öztürk, tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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