Sivas Demir Çelik Fabrikası işçilerinden ücret eylemi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Demir Çelik Fabrikası işçilerinden ücret eylemi

20.07.2022 18:38
Sivas Demir Çelik Fabrikası işçilerinden ücret eylemi

SİVAS Demir Çelik Fabrikası işçileri, bir süredir ücret alamadıklarını ve işçi haklarının gözetilmediği gerekçesiyle kent merkezinde eylem yaptı.

SİVAS Demir Çelik Fabrikası işçileri, bir süredir ücret alamadıklarını ve işçi haklarının gözetilmediği gerekçesiyle kent merkezinde eylem yaptı.

Özel bir şirket yönetiminde yer alan Sivas Demir Çelik Fabrikasında çalışan ve bir süredir maaşlarını alamadıklarını öne süren 250 işçi, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde oturma eylemi yaptı. Fabrikaya kayyum atanmasını talep eden işçilerin eylemine Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Cemil Laçiner de destek verdi.

İşçilerin sorunlarını anlatan fabrika çalışanlarından Sefa Akın, "Bizim burada toplanma amacımız Sivas Demir Çelik Fabrikasının yıllarca bitmeyen sorunlarıdır. Bizler bu sorunlarla uğraşmaktan bıktık. Bizim sesimiz her yerde duyulsun istiyoruz. Sivas'a büyük ekonomik katkısı bulunan Demir Çelik Fabrikası'nda aylardır maaş alamayan işçiler olarak burada eylemdeyiz. 5 aydır fabrikamızda çalışmalar durmuş bulunmakta. Biz maaş alamayan işçiler geçim sıkıntısı yaşamaktayız. Buradayız çünkü işçinin haklı mücadelesinde Sivas halkının yanımızda olmasını bekliyoruz" dedi.

Eyleme katılan işçiler ve yakınları da yıllardır maaşlarını tam alamadıklarını, mağduriyetlerinin giderilmediğini ve hakların gözetilmediğini belirterek "Biz dilenci değiliz, emeğimizin karşılığını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları Kocaeli'de başladı
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Demir Çelik Fabrikası işçilerinden ücret eylemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:41 Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 18:54:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Demir Çelik Fabrikası işçilerinden ücret eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement