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Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 40 bin kişiye iş imkanı sunacak - Son Dakika

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 40 bin kişiye iş imkanı sunacak

13.08.2021 10:43

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 40 bin kişiye iş imkanı sunacak Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 40 bin kişiye iş imkanı sunacak.

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 40 bin kişiye iş imkanı sunacak

SİVAS - Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 40 bin kişiye iş imkanı sunacak.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada; Sivas'ın yeni üretim ve istihdam üssü olacak olan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip eden Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, STSO Başkanı Mustafa Eken ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ile birlikte Demirağ OSB'ye giderek içme suyu, kanalizasyon, elektrik hattı ve diğer alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Ayhan, çalışmalar hakkında Demirağ OSB Müdürü Mustafa Beştepe'den bilgi aldı. Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra 70 bin metrekare kapalı, 214 bin metrekare açık alanda inşaat çalışmaları devam eden Vagon Üretim Fabrikası'nı da inceleyerek fabrika yetkililerinden bilgi aldı. Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve TSO Başkanı Mustafa Eken fabrikaya montajı gerçekleştirilen kaynak makinasının da ilk vidasını sıkarak hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Demirağ OSB Sivas'a Değer Katacak

Vali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, Demirağ OSB'de ciddi bir ilerlemenin olduğunu belirterek, "Kısa vadede yüzde 70 oranında çalışmalar tamamlanmış olacak. Yeni yatırımlar yapılmaya devam edildikçe yeni ihtiyaçlar da doğacak. İnşallah yılsonunda altyapısı büyük oranda tamamlanmış ve yatırım yapılabilir OSB'ye kavuşmuş olacağız" dedi.

"Ödenek sorunu yok, her şey yolunda"

Demirağ OSB'de devam eden çalışmalar için herhangi bir ödenek sorunu yaşanmadığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her türlü desteğin verildiğini aktaran Vali Salih Ayhan, Sivas'ın geleceği, ideali olan Demirağ OSB'nin üretim ve istihdam merkezi olacağını kaydetti. Demirağ OSB altyapı çalışmaları devam ederken bir taraftan yatırım temellerinin atıldığını anlatan Vali Ayhan, Vagon üretim fabrikasının Ekim ayında üretime başlayacağını söyledi.

"İş insanlarına destek olmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise üretim ve istihdam merkezi olacak ve en az 40 bin kişinin istihdam edileceği Demirağ OSB'de çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Bizler Sivas'ta kamu kurum ve kuruluşları olarak şehre iş ve AŞ kapısı açacak her projeye destek vereceğiz. Sivas geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Hem 1 OSB hem de Demirağ OSB, sadece Sivas'ın değil ülkemizin lokomotifi olacak" dedi.

"Sivas'ı daha güzel yarınlar bekliyor"

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ise Sivas'ta kamuoyunda yanlış bilgilendirilmeler yapıldığına dikkat çekerek, Demirağ OSB'de çalışmaların geciktiği ve tarım arazilerinin feda edildiği gibi söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Başkan Eken, "Bir taraftan istihdam artarken diğer yandan da hazine arazilerinin tarıma açılmasıyla tarım arazilerinde yüzde 5 artış söz konusu. Çiftçimiz rahat olsun. Sanayi gelişmezse işsizlik bitmez. Tabi ki tarımı ve turizmi de geliştireceğiz. Ne kadar sektör çeşitliliği o kadar istihdam çeşitliliği olur" dedi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü Demirağ OSB'nin bir an önce cazibe merkezleri programına alınması için müjdeli haber beklediklerini ifade eden Başkan Eken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Sivas'a ayrı bir önem verdiğini söyledi.

Sivas'ta sağlanan birlik ve beraberlik ortamının iş insanlarına güç verdiğini kaydeden Başkan Eken, "Özel sektör ilimize yeni tesisler kazandırmaya devam edecek. Hemşerilerimiz rahat olsun ilimizde işsizlik bitecek. Her şeyi devletten beklemeyelim. Şehrimizi daha güzel yarınlar bekliyor" dedi.

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 40 bin kişiye iş imkanı sunacak
Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 40 bin kişiye iş imkanı sunacak
Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 40 bin kişiye iş imkanı sunacak
Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 40 bin kişiye iş imkanı sunacak

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Sivas, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 40 bin kişiye iş imkanı sunacak - Son Dakika


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