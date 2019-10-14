Son Dakika Haberleri: Sivas Demirspor yeni sezonu açtı
Son Dakika Spor Sivas Demirspor yeni sezonu açtı

Sivas Demirspor yeni sezonu açtı

1 saat önce

Sivas Demirspor Kulübü 2019-2020 sezonu açılışını gerçekleştirdi.

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Sivas Demirspor Kulübü 2019-2020 sezonu açılışını gerçekleştirdi.


Sivas Demirspor Kulübü sezon açılış programına TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Sivas Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Başoğlu, Demiryol-İş Sendikası Sivas Şubesi Mali Sekreteri Kemal Uzman, Sivas Demirspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ile Sivas Demirspor Kulübünün farklı branşlarında faaliyet gösteren sporcuları katıldı.


Yeni sezon açılış töreni öncesi kurban kesimi gerçekleştirildi.


Açılış töreninde konuşma yapan TÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Sivas Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Başoğlu, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek; "Futbolcu, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kulübümüzün sportif faaliyetlerinde görev alan bütün Sivas Demirspor Kulübü camiasını saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Kulübümüz kuruluş tarihi olan 1940 yılından bu yana göstermiş olduğu centilmen mücadelesi, Türk sporuna vermiş olduğu alt yapı katkısı ve kazandırmış olduğu sporcularıyla Sivas'ta birçok branşta sporun adeta lokomotifi olmuştur. Yeni sezonun camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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