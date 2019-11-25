Son Dakika Haberleri: Sivas Devlet Tiyatrosu, "1919: Şafak" adlı oyunu Kayseri'de sahneleyecek
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Sivas Devlet Tiyatrosu, "1919: Şafak" adlı oyunu Kayseri'de sahneleyecek

6 saat önce

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu Kayseri'de sanatseverlerle buluşturacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu,

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu Kayseri'de sanatseverlerle buluşturacak.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı "1919: Şafak", Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu konu alıyor.

Oyun, bugün ve yarın 20.00'de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Devlet Tiyatroları, Kayseri, Sivas, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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