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Sivas Devlet Tiyatrosu, "1919: Şafak" adlı oyunu Kayseri'de sahneleyecek
6 saat önce
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu Kayseri'de sanatseverlerle buluşturacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu Kayseri'de sanatseverlerle buluşturacak.
Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı "1919: Şafak", Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu konu alıyor.
Oyun, bugün ve yarın 20.00'de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.
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