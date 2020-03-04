Sivas Devlet Tiyatrosu 6 oyunla 7 sahnede perde açacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Sivas Devlet Tiyatrosu 6 oyunla 7 sahnede perde açacak - Son Dakika

Sivas Devlet Tiyatrosu 6 oyunla 7 sahnede perde açacak

6 saat önce

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu ay biri çocuk oyunu olmak üzere 6 eserle 7 ayrı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu 6 oyunla 7 sahnede perde açacak, System.String[]

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu ay biri çocuk oyunu olmak üzere 6 eserle 7 ayrı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, mart ayının ilk perdesi "Ayışığı Sirki" çocuk oyunuyla açılırken, "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyun Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Oda Sahnesi'nde sahnelenecek.


Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı "Karar" oyunu, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde 5-7 Mart tarihlerinde sahneye taşınacak. Aynı tarihler arasında SDT, "Kargo" isimli oyunuyla Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde perdelerini açacak.

"Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyun, 10- 21 Mart tarihlerinde DT Ziraat Sahnesi'nde Ankaralı tiyatro tutkunlarıyla buluşacak. SDT, 12-21 Mart'ta ise Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Düş Yakamdan" oyunuyla seyircilerini selamlayacak.

SDT'nin, Sivas Kongresi'nin 100 yılı nedeniyle repertuvarına alarak, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu sahneye taşıdığı "1919: Şafak" adlı oyun 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde seyirciyle buluşacak. 17-18 ve 19 Mart'ta Çanakkale'de perde açacak SDT, 21 Mart'ta "1919: Şafak" oyununu Balıkesir'de sahneleyecek. Aynı oyun, mart ayının son haftasında Kahramanmaraş ve Gaziantep'te seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurayı yorumlayan Şenol Güneş: Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli
Hollandalı Bakan yardımcısı: Türkiye mülteciler için para istiyorsa, hayır demeyeceğiz Alman otomotiv devi BMW, logosunu değiştirdi Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:02:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Devlet Tiyatrosu 6 oyunla 7 sahnede perde açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]