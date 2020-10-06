Sivas Devlet Tiyatrosu ekimde 5 oyunu seyirciyle buluşturacak - Son Dakika

Sivas Devlet Tiyatrosu ekimde 5 oyunu seyirciyle buluşturacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), ekim ayında 5 farklı oyunu sahneleyecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu ekimde 5 oyunu seyirciyle buluşturacak, System.String[]

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), ekim ayında 5 farklı oyunu sahneleyecek.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, ekim ayında "Eski Fotoğraflar", "39 Basamak", "Düş Yakamdan", "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" ve "1919: Şafak" adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.

2020-2021 tiyatro sezonunun ilk oyunu olan Dinçer Sümer'in kaleme aldığı, Ece Okay'ın yönetmenliğini yaptığı "Eski Fotoğraflar" adlı oyun, 6 ve 8 Ekim'de sahnelenecek.

SDT, 10 Ekim Cumartesi günü "39 Basamak" isimli oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

Mustafa Arıkoğlu'nun yazdığı, Nesimi Kaygusuz'un sahneye koyduğu "Düş Yakamdan" adlı oyun ise 13, 15 ve 17 Ekim'de sahneye konulacak.

William Shakespeare'in önemli klasiklerinden olan, yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyun ise 22, 24 ve 27 Ekim'de Sivaslı tiyatro izleyicisiyle buluşacak.

SDT, 27, 29 ve 31 Ekim'de ise Asiye Demet Köse ile Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunun anlatıldığı "1919: Şafak" isimli oyunu sahneleyecek.

Salonda Kovid-19 tedbirleri uygulanacak

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, girişlerde el dezenfektanları kullanılacak ve koltukları sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tiyatro salonu girişinde maskesi olmayan izleyiciler için SDT tarafından maske temini yapılacak.

SDT, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, bu sezon salı, perşembe ve cumartesi günleri sanatseverlere perde açacak.

Daha önceki sezonlarda cumartesi günleri matine ve suare olarak oynanan oyunlar, bu yıl salgın nedeniyle sadece suare olarak saat 19.30'da sahnelenecek. Oyunlar sergilendikten sonra tiyatro salonu dezenfekte edilecek.

SDT'nin ekim ayındaki oyunlarının biletleri www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

Devlet Tiyatroları, oyunlar, Sivas, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas Devlet Tiyatrosu ekimde 5 oyunu seyirciyle buluşturacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Game of Thrones'un öncesini konu alacak dizinin ilk başrol oyuncusu Paddy Considine oldu Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak
Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek         
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek         
18:17
ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın         
18:04
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı         
16:58
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
İki doktor ve hastane polisi, hasta ve yakını tarafından darbedildi İki doktor ve hastane polisi, hasta ve yakını tarafından darbedildi         
11:41
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 19:22:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Devlet Tiyatrosu ekimde 5 oyunu seyirciyle buluşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei