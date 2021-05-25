Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini "Kendime Kıyamam" adlı oyunla açacak - Son Dakika

Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini "Kendime Kıyamam" adlı oyunla açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali"nde "Kendime Kıyamam" isimli oyunla sanatseverlerle buluşacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali"nde "Kendime Kıyamam" isimli oyunla sanatseverlerle buluşacak. SDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahne çalışmalarına ara veren Sivas Devlet Tiyatrosu, perdelerini festivalde açacak. Sivas Devlet Tiyatrosu, 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak festivalde, Curth Flatow'un kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın Türkçeye çevirdiği, "mutlu evlilik" konusunun ironik, bir o kadar da komik yönlerini sahneye yansıtan "Kendime Kıyamam" adlı oyunu beğeniye sunacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce salgın önlemleri kapsamında hijyen ve mesafe önlemlerinin alınacağı festivalde, "Kendime Kıyamam" oyunu 1 ve 2 Haziran'da Adana Merkez Park Amfi Tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak.

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