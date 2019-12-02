Son Dakika Haberleri: Sivas din görevlilerinden 'sevgi bütün engelleri aşar' klibi
Son Dakika Güncel Sivas din görevlilerinden 'sevgi bütün engelleri aşar' klibi - Son Dakika

Sivas din görevlilerinden 'sevgi bütün engelleri aşar' klibi

6 saat önce

Din görevlilerinden 'Sevgi bütün engelleri aşar' klibiSivas'ın Zara ilçesinde, Müftülük personeli tarafından Dünya Engelliler Günü nedeniyle işaret diliyle klip hazırlandı.

Din görevlilerinden 'Sevgi bütün engelleri aşar' klibi

Sivas'ın Zara ilçesinde, Müftülük personeli tarafından Dünya Engelliler Günü nedeniyle işaret diliyle klip hazırlandı.

Zara İlçe Müftülüğü ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan klipte ilçe protokolü ve halk işaret dili ile '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Klipte Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz, diğer kurum müdürleri ve esnaf rol aldı. Toplam iki dakikalık klipte ilçe yöneticileri engeliler günü mesajlarını işaret dili ile anlattı.

Klip hakkında bilgi veren Zara İlçe Müftülüğü personeli ve aynı zamanda Zara Gençlik Koordinatörü Enes Kuzu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için işaret dilini kullanarak bir proje yapalım dedik. Bu projeyi de kaymakam beye sunduk. Kaymakam bey de toplumun bütün dinamiklerini de işin içine katıp esnafla, kurum amirleriyle beraber yapabileceğimizi söyledi. Bizler de bu fikri değerlendirerek böyle bir çalışma yaptık dedi.

Müftülük personeli ve ilçe gençlik koordinatörü Fatih Türk ise İlk önce çekimlerimizi yaptık. Bu çekimleri en son kaymakamlıkta bitirdik. Özel eğitime muhtaç çocukları da kaymakamlığa getirerek birlikte 'Sevgi bütün engelleri aşar' diye klip hazırladık. Güzel bir program oldu. Bugün her insan birer engelli adayıdır. Farkındalık yapılması açısından böyle bir projeyi yaptık. Zara Müftülüğü ve Zara Gençlik Merkezi Engelli Koordinatörlüğü olarak daha güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz diye konuştu.

Sivas din görevlilerinden 'sevgi bütün engelleri aşar' klibi

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
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