Sivas Dipsiz Göl Şelalesi'nde 'Turkuaz' Buz Sarkıtları Oluştu
1 saat önce
Dipsiz Göl Şelalesi'nde 'Turkuaz' buz sarkıtları oluştuSİVAS'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında bulunan ve yaz ayları ziyaretçi akınına uğrayan Dipsiz Göl Şelalesi, soğuk havaların etkisi ile buz tuttu.
Dipsiz Göl Şelalesi'nde 'Turkuaz' buz sarkıtları oluştu
SİVAS'ın Doğanşar
ilçesi yakınlarında bulunan ve yaz ayları ziyaretçi akınına uğrayan Dipsiz Göl Şelalesi, soğuk havaların etkisi ile buz tuttu. Şelalede oluşan buzların bir kısmının turkuaz rengini alması dikkat çekti.
Son 5 yılın en şiddetli kışını yaşayan ve soğuk havanın hakimiyetini sürdürdüğü Sivas
'ta, il genelindeki bir çok akarsu, baraj, göl ve gölet dondu. Soğuk havadan Doğanşar ilçesi yakınlarında bulunan Dipsiz Göl Şelalesi de etkilendi. Kent merkezine 82 kilometre mesafede bulunan ve 30 metreden dökülen suyu ile yazları ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, uzdan bir görünüme kavuştu. Kar
kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgede bulunan Dipsiz Göl Şelalesi de tamamen buz tuttu. Buz tutan sarkıtların bir bölümünün turkuaz renklerinde oluşması, şelaleye eşsiz bir güzellik kattı. Zemindeki yoğun kar örtüsü nedeniyle şu günlerde yürüyerek inilmesi mümkün olmayan şelale, havadan drone ile görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:18 Kaynak: DHA
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