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Sivas-divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 4 yaralıSivas'ın Divriği ilçesinde, demir yolunda çalışma yapılan iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan kepçe çarpıştı.

Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir yolunda çalışma yapılan iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan kepçe çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Divriği'de meydana geldi. Demir yolunda çalışma yapılan 'plaser' denilen demir yolu iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan ve 'kepçe' diye tabir edilen kara yolu iş makinesi çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Görüntü takip ediliyor)

Haber SİVAS(DHA)

Sivas-divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı

Divriği, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:38 Kaynak: DHA
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