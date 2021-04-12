Sivas Divriği'deki cam seyir terasında son rötuşlar yapılıyor - Son Dakika

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turistin ilgisini çeken Divriği ilçesinde tepeye hakim noktaya yapılan cam seyir terasında sona yaklaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, ilçeyi ziyaretinde cam seyir terasında incelemede bulundu.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Divriği'nin sivil mimarisiyle, kültürel değerleriyle adeta Türkiye'nin en zengin ilçelerinden birisi olduğunu belirtti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Ayhan, cam seyir terası projesinin de ilçenin turizm potansiyeline katkı yapacağına dikkati çekti.

Yapımı sona yaklaşan proje hakkında bilgiler veren Ayhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de birçok cam teras var ama buranın özellikleri çok farklı, heyecan verici olacak. Adeta herkesin gezip görmesi gereken bir yer olacak. 110 metrekare alan, yaklaşık 2 kilometre yürüyüş parkurları birçok aktivite ile Sivas ve Divriği ilçemiz harika bir değer kazandı. Vizyon bir projeyle Sivas ve Divriği'nin turizm potansiyelini daha yukarıya çıkarmış olduk. Mayıs ayına doğru buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Hızlı trenin Sivas'a gelmesi, raybüs seferlerinin daha aktif olması ve Divriği'ye yapılan havaalanının da bitmesiyle burası bizim gözbebeğimiz olacak. Çok mutluyuz, heyecanlıyız, gurur duyuyoruz."

Ayhan, Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'i, tarihi Hüma Hatun Sokağı'nı, bazı okulları ve komando birliğini ziyaret etti.