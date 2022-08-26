SİVDAK'tan yapılan açıklamaya göre, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında yurt içi ve yurt dışından 100'ün üzerinde dağcının katılımıyla gerçekleştirilen Ağrı Dağı zirve tırmanışı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme köyünden başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sivas'tan 2 dağcı Ağrı Dağı zirve tırmanışına katıldı - Son Dakika

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