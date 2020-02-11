Sivas donan kamyonetin altında ateş yaktı - Son Dakika

Sivas donan kamyonetin altında ateş yaktı
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Sivas eksi 23 derece ile buz tuttu (2)Sivas'ta dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle bir kamyonet yolda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:05 Kaynak: DHA
Sivas eksi 23 derece ile buz tuttu (2)
Sivas'ta dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle bir kamyonet yolda kaldı. Kamyonetin sahibi olduğu sanılan kişi çevreden bulduğu kağıt ve kartonları yakıt deposunun altına koyarak ateş yaktı. Yakıt deposunda donan mazotu ateş yakarak çözmeye çalışan kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşın ateş yaktığı sırada, başında bulunan külah şeklindeki parti şapkası ise şaşırttı.
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