Sivas Donan Kızılırmak'ta Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Sivas'ta yüzeyi buzla kaplanan Kızılırmak üzerinde mahsur kalan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.
Sivas
'ta yüzeyi buzla kaplanan Kızılırmak
üzerinde mahsur kalan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.
Sivas'ta uzun süredir sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile Türkiye
'nin en uzun nehri Kızılırmak buz tuttu. Kızılırmak üzerinde donan yüzeyden geçmek isteyen bir sokak köpeği, buzun kırılmasıyla içinde mahsur kaldı. Yarıya kadar suyun içerisine gömülen köpeği fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Sivas Belediyesi
itfaiye ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra çalışma yaptı. Bir itfaiye eri buzları kırarak nehrin ortasındaki köpeği ulaştı. Halat bağlanarak bulunduğu yerden köpeği çıkaran itfaiye eri, hayvanı kıyıya kadar güçlükle taşıdı. Beline bağlanan ip yardımıyla yukarı çekilen köpek, itfaiye aracına bindirilerek Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gönderildi. Burada ilk muayenesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:38 Kaynak: DHA
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