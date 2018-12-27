Son Dakika Haberleri: Sivas Dondu

Sivas Dondu

15 dakika önce

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü.

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Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü. Sular buz tuttu, buz sarkıtları oluştu.

Sivas'ta dün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde hissedilir derecede azaldı. Termometreler eski 7 dereceyi gösterdi. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Soğuk hava nedeniyle otomobillerin de camları buz tuttu. Ara sokaklar buz pistine dönerken, vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürümeleri için Sivas Belediyesi temizlik ekipleri kaldırımları da tuzladı. Aksu Park içerisinde ki süs havuzu ise dondu. Vatandaşlar ise eski kışların olmadığı fakat üşüdüklerini söyledi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:28 Kaynak: İHA

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