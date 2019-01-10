Son Dakika Haberleri: Sivas Dondu! Havaya Atılan Su, Buz Taneciği Olarak Yere Düştü

Sivas Dondu! Havaya Atılan Su, Buz Taneciği Olarak Yere Düştü

57 dakika önce

Sivas'ta akşam saatlerinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi.

Sivas Dondu! Havaya Atılan Su, Buz Taneciği Olarak Yere Düştü, System.String[]
Sivas'ta akşam saatlerinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi.Havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

Sivas'ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece yarısı eksi 18 dereceye düştü. Hayat adeta buz kesti. Saçaklarda buz sarkıtları oluştu. Bazı gençler donduran soğuğa aldırış etmeden, donan kaldırım taşlarının üzerinde kızakla kayarak eğlendi. Otomobillerin camları buz tuttu. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.

Volkan Kaplan isimli genç internette daha önce bu tür videoları izlediğini belirterek, "Hava şuan eksi 18 derece. Bu su deneyini biz daha önce internetten görmüştük. Bizde denemek istedik. Su kaynattık, geldik. Gerçekten de güzel oldu, Kristalleşti. Hava gerçekten soğuk, üşüyoruz." dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi

Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 01:26:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Dondu! Havaya Atılan Su, Buz Taneciği Olarak Yere Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]