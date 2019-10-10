Son Dakika Haberleri: Sivas düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılar
Son Dakika Güncel Sivas düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılar

Sivas düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılar

49 dakika önce

Düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılarSivas'ta kayalıklara düşürdükleri cep telefonunu almak indikleri kayada mahsur kalan iki kişi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılar

Sivas'ta kayalıklara düşürdükleri cep telefonunu almak indikleri kayada mahsur kalan iki kişi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Abdulvahabi Gazi Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda meydana geldi. Kayalıklara oturup sohbet eden Devrim Esra D., ile Mikail Y. bu sırada ellerindeki cep telefonunu yaklaşık 100 metre yükselikten aşağı düşürdü. Düşürdükleri cep telefonunu almak için kayalıklara inen iki genç burada mahsur kaldı. İki gencin kayalıklarda mahsur kaldığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri, halatla kayalıklardan aşağı inerek iki genci başarılı bir operasyonla kurtardı.

Sivas düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılar

Sivas, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: PKK/YPG'nin saldırısı sonucu Şanlıurfa'da 1'i bebek olmak üzere 2 kişi şehit oldu
Son Dakika: Trump, Türkiye'ye küstah tehdidini yineledi: Kurallara uymazsanız, yaptırım uygularım Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 17:00:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]