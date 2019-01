Sivas Eczanenin Arka Bölümünü Müzik Stüdyosuna Çevirdi

Eczanenin arka bölümünü müzik stüdyosuna çevirdiSivas'ta eczacı Kayhan Örnekol, iş yerinin arka kısmını müzik stüdyosuna çevirdi.

Sivas'ta eczacı Kayhan Örnekol, iş yerinin arka kısmını müzik stüdyosuna çevirdi. Stüdyosuna ses izolasyonu da yaptıran Örnekol, eczanede boş zamanlarında enstrüman eşliğinde parçalar seslendirerek, müzikle ilgili çeşitli çalışmalar yapıyor.



Sivas'ta yaşayan evli 1 çocuk babası Kayhan Örnekol, kent merkezinde Yüceyurt Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki eczanesinin arka kısmını müzik stüdyosuna çevirdi. 6 yaşında eline aldığı bağlamayla müzik sevdası başlayan Örnekol, bu tutkusunu sürdürdü. Üniversite yıllarında profesyonel olarak müzik yapan Örnekol, okulunun bitmesiyle memleketi Sivas'a geldi. Sivas'ta açtığı eczanesinin arka kısmına müşterilerinin rahatsız olmaması için yalıtım yaptıran Örnekol, müzik aletleri ve ses sistemlerinin bulunduğu stüdyoya giderek çeşitli eserler seslendiriyor. Bağlama, ut, kanun, klavye, ney, cümbüş, ritim saz, klavyeli çalgılar gibi çok sayıda müzik aletini de başarıyla çalabilen Örnekol, güzel sesiyle de kendisini dinleyenlerin beğenisini topluyor.



'MÜZİK SEVDAM ECZACILIKTAN ÖNCE BAŞLADI'



Müzik sevdasının çocukken babasının kendisine bağlama almasıyla başladığını ifade eden Eczacı Örnekol Müzik sevdam eczacılıktan daha önce başladı. 6 yaşında babam çok severdi müziği bana da bağlama aldı, bağlama çalarak başladım. Daha sonra ut, kanun çalarak Sivas Belediyesi Konservatuarında yıllarca koristlik yaptım. Sonra üniversiteyi kazanınca İzmir'de Ege Üniversitesi korusunda kanun çaldım. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezinde koristlik ve solistlik yaptım. Okul okurken akşamları İzmir'de Karşıyaka, Gümüldür, Kuşadası gibi çeşitli yerlerde 10 yıl profesyonel müzisyenlik yaptım. Daha sonra Sivas'a döndüm, eczane açtım ama hiçbir zaman müzik sevgim bitmedi ve eczanemin arkasını stüdyo yaptım. Her zaman müzikle iç içeyim. Eczanenin arkasına stüdyo yapınca ses sistemiyle müşteriler belki rahatsız olur diye yalıtım yaptırdım. Tam bir stüdyo gibi kayıt yapmak veya çalışmak için stüdyo yaptım ve devamlı zaten burada çalışıyorum. Burada kamerayla da eczaneye bakıyorum. Eczacılıkta yapıyorum ön tarafa da geçiyorum dedi.



'MÜŞTERİLER DE İSTİYOR'



Eczanesine ilaç almaya gelen müşterilerinin müzikle olan ilgisini bildiğini ve bazen şarkı istekleri aldığını belirten Örnekol sözlerini şöyle sürdürdü



Müşterilerimin çoğu müzikle uğraştığımı biliyor. Çoğu zaman da istek üzerine çalıp söylediğim oluyor. İyi, güzel bir organizasyon olursa akşamları bazen özel yerlere gidip canlı müzik yapıyorum. Bu şekilde de değerlendiriyorum ama seçerek gidiyorum. Konser de düşünüyorum ama müzisyenler biraz hassas olduğu için ben birilerine gidip bu talebimi söylemek istemiyorum. Hani bana bir yapım için gelinirse konser de yapmayı düşünüyorum, daha büyük işler de yapmak istiyorum. Eczanede beraber çalıştığım arkadaşlarım, çok eski arkadaşlarım. Onlar da müziği seven insanlar. Fırsat buldukça onlara da müzik yapıyorum. Zaten beraber eczanede yaşadığımız için onlara da özel müzik yapmış oluyorum. Onlar da çok memnun müzik hayatımdan.



'MÜZİK HARİÇ BÜTÜN HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'



Hayatında planladığı her şeyi başardığını, ancak müzikle olan planlarına ulaşamadıklarını anlatan Örnekol, Çünkü müzikte çok iddialıyım. İstiyorum ki büyük bir orkestra olsun, onlar çalsın ben söyleyeyim. Böyle bir hayalim var. Albüm de yapmak olabilir de daha çok büyük orkestralarla çalışmayı çok istiyorum. Belki gerçekleşmeyen tek hayalim bu müzik hayatımda. Daha büyük yapımcılarla çalışmak istiyorum. Oralara da ulaşmak zor, onun dışında küçük yapımcılarla çalışmak istemedim. Büyük bir yapımcı olursa albüm yapmayı çok istiyorum ifadelerini kullandı.



Müzik stüdyosunu antika eşyalarla dolduran Örnekol, Antika tespih, saat gibi antika objelere bir hevesim oldu. Hobi olarak onları topluyorum. 150 yıllık saatlerim var, tespihlerim var, antika objelerim var. Bunlara da çok büyük merakım var. Elimde şuan 150 yıllık Amerikan duvar saati var, çok eski Osmanlı saati, masa saatleri var onları topluyorum. 150 yaşında tespihlerim var kehribar. Bunlara da ayrı bir hevesim var dedi.



ÇALIŞANLARI MEMNUN



20 yıldır Örnekol ile birlikte çalışan eczane teknikeri Ekrem Kağızman, keyifli zamanlar geçirip, stresten uzak bir ortamda işlerini yaptıklarını söyledi.



10 yıldır Örnekol eczanesinde çalışan Semanur Ercel ise Eczacımız bu konuda çok donanımlı. Birçok enstrüman çalabiliyor. Stresli günün ardından eczacımızın yaptığı müzikle rahatlıyoruz, terapi gibi geliyor. Gerek özel günlerimizde, gerekse istediğimiz zaman bizi müzikle neşelendirebiliyor. Birlikte çalıştığımız için çok mutluyum dedi.

