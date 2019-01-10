Son Dakika Haberleri: Sivas Eksi 24 ile Buz Kesti (Tamamı)

Sivas Eksi 24 ile Buz Kesti (Tamamı)

1 saat önce

SİVAS'ta kar yağışının ardından bu sabah eksi 24 dereceye düşen hava sıcaklığıyla birlikte, kent buz kesti.

Sivas Eksi 24 ile Buz Kesti (Tamamı), System.String[]
SİVAS'ta kar yağışının ardından bu sabah eksi 24 dereceye düşen hava sıcaklığıyla birlikte, kent buz kesti. Akarsular kısmen donarken, ağaçlar kırağı tuttu.

Sivas'ta hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye kadar düşerken, Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümü kısmen buz tuttu. Nehrin akan bölümünde ise buz kütlelerinin suyun üzerinde yüzdüğü görüldü. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Serpincik Göleti ise tamamen buzla kaplandı. Diğer yandan kentin simgelerinden olan ve Kızılırmak üzerinde bulunan Tarihi Eğri Köprü ile Kesik Köprü'nün çevresindeki ağaçlara düşen kırağı güzel manzaralar oluşturdu. Kentte iş yerlerinin camları buzla kaplanırken, çatılarda ise sarkıtlar oluştu. Kar nedeniyle kent genelinde 343 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği ifade edildi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:05 Kaynak: DHA

Kızılırmak, Sabah, Kar, Sivas, 3. Sayfa, Güncel
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