Sivas Eksi 24'ü Gördü

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Sivas Dondu! Havaya Atılan Sıcak Su, Buz Taneciği Olarak Yere Düştü

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz