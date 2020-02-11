Sivas eksi 28 ile buz tuttu - Son Dakika
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Sivas eksi 28 ile buz tuttu

6 saat önce

Sivas eksi 28 ile buz tuttuSİVAS'ta sabah saatlerinde eksi 28 derecelere kadar düşen soğuk hava kenti buza çevirdi.

Sivas eksi 28 ile buz tuttu

SİVAS'ta sabah saatlerinde eksi 28 derecelere kadar düşen soğuk hava kenti buza çevirdi. Akarsu ve göller donarken, çatılarda metrelik buz sarkıtları oluştu.

Geçen hafta etkili olan kar yağışı kent genelinde yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Sivas kent merkezi mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Sabahın ilk saatlerinde Meteoroloji verilerine göre ısı sıfırın altında 23 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 28 derece oldu. Yüksek kesimlerde ise hava sıcaklığı eksi 35'lere kadar yükseldi. Soğuk hava nedeni ile kent genelinde akarsu ve göller buz tuttu. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümlerinin yüzeyi buzla kaplandı. Önceden buz tutan Serpincik Göleti'nin yüzeyi ise kar yağışı ile bembeyaz bir görüntüye büründü. Kent merkezindeki evlerin çatılarında ise metrelik buz sarkıtları oluştu. Sabah işe gitmek isteyenler araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı toplu taşıma araçlarında da arızalar oluştu.

Kent sakinleri, yılın en soğuk gününü yaşadıklarını belirtirken, yürümekte bile zorlandıklarını dile getirdi. Soğuk havanın etkisi ile kent merkezindeki yaya yoğunluğunun da azaldığı görüldü.

Sivas eksi 28 ile buz tuttu

Sabah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
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