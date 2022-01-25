SİVAS'TA TERMOMETRELER EKSİ 30'U GÖSTERDİ - Son Dakika

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gürün ilçesi gece sıfırın altında 30,9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı yerini soğuk hava bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre günün en düşük sıcaklığı eksi 30,9 derece ile Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyü oldu. Kentin diğer ilçeleri Altınyayla eksi 24,7, Kangal ilçesi eksi 24,5 ve Şarkışla ilçesi ise eksi 22,5 ile kayıtlara geçti. Soğuk hava il merkezinde de etkili oldu. Kızılırmak'ın Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümü kısmen buz tuttu. Buzla birlikte nehir etrafındaki bitki örtüsünün de üzerinin kırağı kapladığı görüldü. Öte yandan kar yağışının ardından 1008'e kadar çıkan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı Özel İdare ekiplerinin yaptığı çalışmayla bugün 564'e indi. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.