Son Dakika Haberleri: Sivas El freni çekilmeyen kamyon, geri kaçıp şarampole devrildi
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Sivas El freni çekilmeyen kamyon, geri kaçıp şarampole devrildi

12 dakika önce

El freni çekilmeyen kamyon, geri kaçıp şarampole devrildiSivas'ın İmranlı ilçesinde akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeden park edilen kamyon, geri geri giderek karayolunu geçip şarampole yuvarlandı.

El freni çekilmeyen kamyon, geri kaçıp şarampole devrildi
Sivas'ın İmranlı ilçesinde akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeden park edilen kamyon, geri geri giderek karayolunu geçip şarampole yuvarlandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İmranlı ilçesi yakınlarındaki Sivas- Erzincan karayolu üzerinde bir dinlenme tesisinde yaşandı. El freni çekilmeden dinlenme tesisine park edilen, sürücüsü öğrenilemeyen 70 BF 419 plakalı kamyon, bir süre sonra geriye doğru hareket etmeye başladı. Erzincan-Sivas kara yoluna çıkan kamyon, daha sonra şarampole devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir taksi de kamyonla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Kamyonun, şarampole yuvarlanması, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri gittiğini fark eden sürücünün peşinden koşması ve çaresizce durumu kabullenmesi görülürken, tesistekilerin de merakla aracın yanına doğru koşmaları dikkat çekti.
Sivas El freni çekilmeyen kamyon, geri kaçıp şarampole devrildi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:12 Kaynak: DHA
Erzincan, İmranlı, Sivas, Güncel
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