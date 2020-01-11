Sivas ellerinde Japon bir ozan - Son Dakika
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Sivas ellerinde Japon bir ozan

6 saat önce

Yurt dışı eğitim programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören Japon Kotaro Yuzawa, izlediği filmden etkilenip sosyal medya üzerinden destek alarak bağlama çalmayı öğrendi, Sivas'ı ziyaret edip Siva'ta bağlama çaldı .

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Yurt dışı eğitim programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören Japon Kotaro Yuzawa, izlediği filmden etkilenip sosyal medya üzerinden destek alarak bağlama çalmayı öğrendi, Sivas'ı ziyaret edip Siva'ta bağlama çaldı .


Almanya'da Türkoloji bölümünde eğitim gören ve eğitimini yurt dışı eğitim programı kapsamında İstanbul Üniversitesinde devam ettiren Japon öğrenci Kotaro Yuzawa, izlediği bir filmden etkilenerek, sosyal medya üzerinden destek alıp, canlı bağlantılar kurarak bağlama çalmayı öğrendi. Aşık Veysel'i araştıran, Veysel'e hayranlık duyan Yuzawa, geçtiğimiz gün aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ı ziyaret etti. Sivas'ta Doktor Öğretim Görevlisi Murat Sinan Laçiner'in misafiri olan Japon öğrenci, Laçiner rehberliğinde Sivas'ı gezme fırsatı buldu. Sivas'ta bağlama ustası Şentürk İyidoğan'ı ziyaret etti. Bir süre İyidoğan'ın bağlama yapımını izleyen Yuzawa, Ozanlar Müzesi'ni de gezmeyi unutmadı. Burada büyük bir sürprizle karşılaşan Japon öğrenci, büyük ilgi duyduğu dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in 100 yıllık sazını da eline alma fırsatı buldu. Japon öğrenci, bağlama ustası İyidoğan ile birlikte "Çiğdem der ki ben elayım" türküsünü çaldı. Yuzawa, bağlamaya olan merakının izlediği bir filmden etkilenmesiyle başladığı ve bağlama çalmayı sosyal medyadan eğitim videoları izleyerek öğrendiğini söyledi.


Bağlama Ustası Şentürk İyidoğan, ozanlar müzesini birçok kişinin ziyaret ettiğini belirtip, "Yurt dışından özellikle; Japonya'dan İngiltere'den Almanya'dan Amerika'dan insanların buraya gelip ziyaret etmesi çok keyif veriyor. Bugünde Japon kardeşimiz burada Aşık Veysel'in bağlamasıyla birlikte. Tabi zaten Aşık Veysel dünyada 72 millet arasında hiç ayrım yapmayan ilk ve tek ozandır. Onları bilmesi tanıması bizim için ayrı bir keyiftir. Evet kardeşimiz çok güzel bağlama çalma yolunda" şeklinde konuştu.


Şaşkınlığını gizleyemedi


Yuzawa, Aşık Veysel'in bağlamasını görünce çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Benim bağlamaya ilgim izlediğim bir filmle başladı. Orada Türk müziklerinin çok kullanıldığı bir filmdi. Ondan dolayı Türk müziğine ilgim başladı ve Almanya'da okurken Türk Halk Müziği korosuna katıldım. Orada da halk müziğine ilgim arttı. Bağlama kursuna katılmak istiyordum. Ama hem zamanın hem param yoktu. Sosyal medyaya bağlama dersi ile ilgili video atan çok insan var. Bende sosyal medyadan video izleyerek çalmaya başladım. İki gün önce Sivas'a geldim. Gezmek istiyordum. Aslında Aşık Veysel'in Sivaslı olduğunu bilmiyordum. Ama Aşık Veysel'i tanıyordum. Buraya geldiğim için çok sevindim. Bu durumu hiç beklemiyordum. Şimdi çok şaşırdım. İnanılmaz bir duygu" dedi.


Doktor Öğretim Görevlisi Murat Sinan Laçiner ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"Sivas'a geliyorduk. O vesile ile tanıştık. Sivas'ı biraz tanıtalım dedik. Kotaroyla tanışmaktan gerçekten bizde çok mutlu olduk. Kotaro da geldi, burada bağlama çaldı. Bunu yapabildiğini de gösterdi. Büyük memnuniyet duyduk." - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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