Sivas emniyet müdür yardımcısı özcan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas emniyet müdür yardımcısı özcan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sivas emniyet müdür yardımcısı özcan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

6 saat önce

Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiSİVAS Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

SİVAS Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden 5 yıl önce Sivas'a tayin olan Emniyet Müdür Yardımcısı evli bir çocuk babası Ali Özcan, saat 22.00 sıralarında arkadaşları ile birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti. 10 dakika oynadıktan sonra rahatsızlanan Özcan, dinlenmek için saha kenarına geçti. Ancak durumu ağırlaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan arkadaşları ve meslektaşları da hastaneye akın etti. Özcan için yarın Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek.

Sivas emniyet müdür yardımcısı özcan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kalp Krizi, Ali Özcan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivaslıların asgari ücret beklentisi: Ortalama 2.600-2.700 TL olmalı
Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti Erdoğan imzaladı! 18 atama kararı yayımlandı Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
07:29 Erdoğan imzaladı! 18 atama kararı yayımlandı - Son Dakika
07:28 Kurtuluş Savaşı'na katılan 13 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek - Son Dakika
07:28 Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, bölgeye ekipler sevk edildi - Son Dakika
07:04 KIZILAY, İDLİB'TEN GÖÇENLER İÇİN SURİYE İÇİNDE ÇADIR KENTLER KURACAK - Son Dakika
07:02 Kızılay, idlib'ten göçenler için suriye içinde çadır kentler kuracak - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 07:34:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas emniyet müdür yardımcısı özcan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]